Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zaterdag in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen niet aan de olympische eis van de tweemansbob voldaan. De Nederlander eindigde in St. Moritz als zeventiende, ver verwijderd van de vereiste positie in de top acht.

De wedstrijd op de Zwitserse bobsleebaan gold ook als het Europees kampioenschap van de tweemansbob. De Bruin eindigde met remmer Jelen Franjic als dertiende in dat klassement.

De Bruin heeft nog één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 35-jarige Noord-Hollander mikt voor zondag op een plek in de top acht in de viermansbob. Dit seizoen eindigde de Nederlandse viermansbob twee keer als elfde en vorige week als twaalfde.

In de tweezitter kwam De Bruin deze winter niet tot die prestaties. De zestiende plek in de openingsrace in Innsbruck was zijn beste resultaat.

In St. Moritz kwam hij zaterdag dus tot de zeventiende tijd, met een achterstand van 1,92 seconden op de Duitse winnaar Francesco Friedrich, die met zijn zevende zege van dit seizoen de wereldbeker in de tweemansbob veroverde en daar de Europese titel aan toevoegde.

Monobobster Karlien Sleper sloot de wereldbeker in St. Moritz af met een twaalfde plaats. Na de eerste afdaling door de Zwitserse natuurijsbaan stond ze elfde en in de tweede run viel ze één plek terug. Sleper is al vrijwel zeker van deelname aan de Spelen.

Niek van der Velden werd zevende in zijn laatste test voor de Spelen. Niek van der Velden werd zevende in zijn laatste test voor de Spelen. Foto: AFP

Finaleplaatsen snowboarders bij laatste test

In het Zwitserse Laax waren er voor de Nederlandse snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp finaleplaatsen op het onderdeel slopestyle. Van der Velden eindigde in de finale als achtste en Peperkamp werd zevende. Beiden doen volgende maand mee aan de Spelen.

De 21-jarige Van der Velden kwam tot een beste score van 62,78 punten. De Amerikaan Sean Fitzsimons won met 80,91 punten. Van der Velden, die vorige week in het Amerikaanse Mammoth Mountain zijn eerste podiumplaats pakte, staat nu in het klassement ook op de tweede plaats.

De zeventienjarige Peperkamp werd met een score van 68,21 zevende bij de vrouwen. De Australische Tess Coady won met 86,18 punten. Net als Van der Velden staat Peperkamp op de tweede plaats in het klassement. De wereldbeker gaat na de Spelen verder.