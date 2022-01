Het ABN AMRO World Tennis Tournament wordt volgende maand opnieuw zonder publiek afgewerkt. Er is te veel onzekerheid over de coronamaatregelen om de organisatie goed op orde te krijgen, heeft toernooidirecteur Richard Krajicek vrijdag laten weten.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Het grootste tennistoernooi van Nederland wordt van 5 tot en met 13 februari gehouden in Rotterdam Ahoy. Wereldtoppers als Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Hubert Hurkacz hebben hun deelname toegezegd. Zij zullen dus opnieuw voor lege tribunes spelen.

"Het is een enorme teleurstelling", aldus Krajicek. "Voor de spelers, voor ons, maar vooral voor de fans. Voor het tweede jaar op rij hebben we een fantastisch veld, waar geen publiek bij aanwezig kan zijn door de maatregelen die momenteel gelden."

Het kabinet besloot vrijdag om sporten voor volwassenen weer toe te staan, zij het zonder publiek. Hoewel het kabinet op 25 januari bekijkt of er meer versoepelingen mogelijk zijn, is er volgens Krajicek te weinig tijd om de organisatie op orde te krijgen. Fans die al een kaartje hadden gekocht, kunnen dat doorschuiven naar 2023.

Vorig jaar moest het ATP-toernooi van Rotterdam ook al zonder fans worden afgewerkt. Toen ging de Rus Andrey Rublev met de bokaal aan de haal. Hij zal komende maand zijn titel verdedigen in de havenstad.

Het EK zaalvoetbal in Nederland zal zonder publiek van start gaan. Het EK zaalvoetbal in Nederland zal zonder publiek van start gaan. Foto: ANP

EK zaalvoetbal begint zonder publiek

Het EK zaalvoetbal in Amsterdam en Groningen begint eveneens voor lege tribunes. Publiek is voorlopig nog steeds niet welkom bij sportwedstrijden en dat betekent dat het EK volgende week in een lege Ziggo Dome en een leeg MartiniPlaza start. De KNVB hoopt dat in de knock-outfase wel toeschouwers naar binnen mogen.

"De KNVB heeft dit internationale event naar Nederland gehaald zodat nieuwe doelgroepen in aanraking komen met deze tak van sport en zij geïnspireerd raken om zelf ook in beweging te komen. Gelukkig zijn de wedstrijden online en op tv te volgen, maar het zou in binnen- en buitenland betere reclame zijn als de halve finales en finale straks in een volle Ziggo Dome plaatsvinden", aldus de bond.

De Nederlandse zaalvoetballers openen het EK woensdag in Amsterdam tegen Oekraïne. Ze spelen in de Ziggo Dome ook tegen Portugal (23 januari) en Servië (28 januari). Het kabinet maakt op 25 januari bekend of de coronamaatregelen worden versoepeld. De halve finales van het EK zijn op 4 februari en twee dagen later is de eindstrijd.

Iedereen die een kaartje had gekocht voor het toernooi, krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Mocht blijken dat bij de wedstrijden in de knock-outfase in de Ziggo Dome toch publiek welkom is, dan krijgen de fans die een ticket voor die specifieke duels hadden gekocht weer voorrang op de ticketverkoop.