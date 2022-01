Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg, is positief getest op het coronavirus en verblijft in isolatie. Vooralsnog heeft het weinig invloed op zijn werk richting de Winterspelen in Peking, die op 4 februari beginnen.

"De komende dagen blijf ik op Papendal op een afgezonderde plek werken en wonen", zegt Verheijen vrijdag in een persbericht van NOC*NSF. Hij heeft slechte milde klachten.

Verheijen deed zijn werkzaamheden richting de Spelen al bijna geheel digitaal en dus verandert er weinig aan zijn situatie. Maurits Hendriks, Technisch directeur NOC*NSF, heeft bovendien goede hoop dat Verheijen op tijd naar Peking kan afreizen en zijn werkzaamheden daar gewoon kan uitvoeren.

"Wij wensen Carl een spoedig herstel zodat hij zijn TeamNL in Beijing als chef de mission aan kan voeren", aldus Hendriks.