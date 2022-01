Carl Verheijen, de chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg, is positief getest op het coronavirus en verblijft in isolatie. Vooralsnog heeft het weinig invloed op zijn werk richting de Winterspelen in Peking, die op 4 februari beginnen.

"De komende dagen blijf ik op Papendal op een afgezonderde plek werken en wonen", zegt Verheijen vrijdag in een persbericht van NOC*NSF. Hij heeft slechts milde klachten.

Verheijen deed zijn werkzaamheden richting de Spelen uit voorzorg al bijna geheel digitaal en dus verandert er weinig aan zijn situatie. Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF, heeft bovendien goede hoop dat Verheijen op tijd naar Peking kan afreizen en zijn werkzaamheden daar gewoon kan uitvoeren.

"Wij wensen Carl een spoedig herstel zodat hij zijn 'TeamNL' in Peking als chef de mission aan kan voeren", aldus Hendriks.

In Peking gelden zeer strenge regels

De Nederlandse delegatie reist op 26 januari naar China. NOC*NSF hoopt een herhaling van het begin van de Zomerspelen van afgelopen zomer in Tokio te voorkomen.

Meerdere Nederlandse sporters en stafleden testten toen positief. Onder anderen skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink moesten in Japan in quarantaine en konden niet in actie komen.

Verheijen is sinds vorige week officieel chef de mission, waarmee hij de leiding heeft over de Nederlandse ploeg die de komende weken richting Peking reist. De 46-jarige oud-schaatser, die op de Spelen van 2006 in Turijn twee medailles pakte, vervult die taak voor het eerst. In Tokio was oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband chef de mission.