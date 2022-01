Sam Sunderland heeft vrijdag voor de tweede keer het motorklassement van de Dakar Rally gewonnen. De Brit maakte in de twaalfde en laatste etappe door Saoedi-Arabië naar Djedda geen grote fouten.

De Chileen Pablo Quintanilla schreef de laatste klassementsproef over 164 kilometer op zijn naam en eindigde als tweede in het klassement, op 3 minuten en 27 seconden van Sunderland. De Oostenrijker Matthias Walkner werd derde op 6.47.

De 32-jarige Sunderland won de befaamde rally in 2017 voor het eerst, toen nog op Zuid-Amerikaanse bodem. Dit jaar wisselden hij, Walkner en de Fransman Adrien Van Beveren elkaar steeds af aan kop van de ranglijst. Van Beveren verloor donderdag in de voorlaatste etappe veel tijd en daarmee ook de leiding aan Sunderland.

"Ik ben dolgelukkig", aldus Sunderland. "De laatste etappe was zo moeilijk, ik voelde zo veel stress. Mijn hoofd explodeerde bijna en ik was een paar keer bang dat ik verkeerd reed. Voor twee verschillende teams de Dakar Rally winnen is een droom die uitkomt."

Sunderland pakte zijn titel in de Dakar Rally van vijf jaar geleden als KTM-rijder. Dit jaar kwam hij namens GasGas Factory Racing in actie. In 2019 en vorig jaar eindigde hij als nummer drie van het klassement.

Later op vrijdag valt ook bij onder meer de auto's en trucks de beslissing in de Dakar Rally.