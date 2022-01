Motorsportlegende Valentino Rossi zal dit seizoen zijn debuut maken als autocoureur. De 42-jarige Italiaan stapt voor het Belgische team WRT in een Audi en zal in 2022 deelnemen aan de GT World Challenge Europe, het Europees kampioenschap voor sportwagens.

Rossi nam eind vorig jaar na 432 Grands Prix en negen wereldtitels afscheid van de motorsport. 'The Doctor' heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag door wilde gaan in de autosport. In december testte hij in Valencia al in een Audi R8 van WRT.

"Iedereen weet dat ik altijd een grote fan ben geweest van autoracen en dat ik mogelijk zou overstappen op vier wielen zodra mijn MotoGP-carrière was beëindigd", zegt Rossi donderdag in een verklaring van zijn nieuwe team.

"Nu ben ik volledig beschikbaar om me te wijden aan een autosportprogramma op hoog niveau en met de juiste professionele aanpak. Ik sta te popelen om aan dit nieuwe avontuur te beginnen."

Rossi zal dit jaar onder meer in actie komen bij de 24 uur van Spa, zijn eerste race van een volledig etmaal. De Italiaan wil in de toekomst heel graag de 24 uur van Le Mans rijden. Mogelijk wordt de Nederlander Robin Frijns een van zijn teamgenoten bij WRT.

Rossi zet nummer 46 op zijn Audi, hetzelfde nummer waarmee hij furore maakte in de motorsport en met name in de MotoGP. Hij boekte 89 Grand Prix-overwinningen en stond 199 keer op het podium in de koningsklasse.