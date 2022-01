Jos Verstappen doet vrijdag toch niet mee aan de 24 uur van Dubai. De voormalig Formule 1-coureur zou in de oliestaat voor het eerst sinds 2012 weer een officiële race rijden, maar heeft zich op het laatste moment teruggetrokken.

Het is onduidelijk waarom de 49-jarige Verstappen niet meedoet aan de 24 uursrace. Hij zou samen met onder anderen Thierry Vermeulen, de zoon van manager Raymond Vermeulen, in actie komen met een Porsche 911 GT3 Cup van Team GP Elite.

De officiële testsessies voor de 24 uur van Dubai begonnen donderdagochtend. De afgelopen dagen kwam Verstappen bij onofficiële testdagen al wel in actie. Verstappen wordt vervangen door Larry ten Voorde, die als coach van Team GP Elite al aanwezig was in Dubai.

Verstappen zou eind november eigenlijk ook al meedoen aan de Jack's International Drenthe Rally, een wedstrijd op en rond het TT-circuit in Assen. Dat evenement ging echter niet door vanwege de coronamaatregelen.

Verstappen reed eerder 24 uur van Le Mans

De vader van Max Verstappen reed zelf tussen 1994 en 2003 106 Grands Prix in de Formule 1. Daarna was hij nog in andere klassen actief. Zo reed Verstappen in 2008 en 2009 de 24 uur van Le Mans.

Vervolgens richtte hij zich op het begeleiden van zijn zoon, die snel opklom in het karten en de opstapklassen van de Formule 1. In 2015 werd Max Verstappen op zeventienjarige leeftijd de jongste coureur ooit in de Formule 1 en eind vorig jaar pakte hij de wereldtitel.