Ondanks onduidelijkheid over hun toekomst staan de namen van Sanne en Lieke Wevers op de lijst met de nationale turnselectie die gymnastiekbond KNGU donderdag naar buiten heeft gebracht. Het is nog niet zeker dat de zussen hun loopbaan daadwerkelijk voortzetten.

"Ze hebben in ieder geval nog niet besloten om te stoppen", zei Dennis van der Laan van managementbureau XpeditionGold. "Ze houden zich fit."

Sanne Wevers, de olympisch kampioene van 2016 op het onderdeel balk, en haar tweelingzus Lieke namen nog deel aan de Olympische Spelen van Tokio, maar de verhouding met de bond stond toen al op scherp doordat hun vader en coach Vincent niet mee mocht naar Japan.

"Ik vind het jammer dat Vincent hier niet is en ik vind het jammer dat onze sport kapot is gemaakt. Dat had niet gehoeven. Er zit veel pijn", zei Sanne Wevers in Tokio, waar ze niet in de buurt kwam van een medaille.

Vincent Wevers mocht niet naar de Spelen vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Foto: ANP

Nog altijd geen uitspraak over Vincent Wevers

Vincent Wevers was een van de turncoaches tegen wie een onderzoek liep wegens grensoverschrijdend gedrag. Een uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is er nog steeds niet, maar Wevers is sinds 31 december niet meer in dienst van de gymnastiekbond.

De selectielijst met daarop dus de zusjes Wevers is samengesteld door bondscoach Bram van Bokhoven, die onlangs bekendmaakte dat hij vertrekt bij de KNGU. Hij gaat per 1 februari aan de slag als prestatiemanager bij NOC*NSF.

Op de lijst prijken ook de namen van turnsters als Elze Geurts, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman. Van de 23-jarige Thorsdottir is ook nog niet bekend of ze haar turnloopbaan voortzet. "Ik heb haar in ieder geval al in de trainingszaal gezien", zegt Van Bokhoven. "Ze heeft volgens mij de intentie om door te gaan."