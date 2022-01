Hockeysters Eva de Goede en Margot van Geffen zijn verrast door het abrupte vertrek van bondscoach Alyson Annan. De Australische, die twee weken geleden nog een trainingsgroep voor de komende Pro League-wedstrijden samenstelde, moet vertrekken na onenigheid over het veranderen van de verziekte sfeer binnen de ploeg.

"Het overviel me", zegt Van Geffen bij Hockey.nl over het vertrek van Annan. "Dit is een besluit dat is genomen door Alyson en de KNHB. Het is buiten ons als spelersgroep om gebeurd. Ik wist het ook pas een half uur voordat de buitenwereld het hoorde. Ik heb tijd nodig om dit even te laten bezinken."

De positie van de 48-jarige Annan kwam onder druk te staan na de Olympische Spelen in Tokio. De oppermachtige hockeysters veroverden goud in Japan, maar in de daaropvolgende evaluatiegesprekken waren meerdere speelsters kritisch op de cultuur binnen het team. De grootste pijnpunten bleken de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en stafleden.

Onder aanvoering van een externe begeleider werden in de afgelopen maanden stappen gezet om de cultuur te verbeteren, maar dat bleek niet voldoende. De hockeybond en Annan hebben een verschil van inzicht over het plan van aanpak en kwamen tot de conclusie dat de samenwerking na 6,5 jaar moet stoppen.

Margot van Geffen en Alyson Annan na de gewonnen WK-finale van 2018. Margot van Geffen en Alyson Annan na de gewonnen WK-finale van 2018. Foto: Getty Images

'Ik was persoonlijk graag verdergegaan met Alyson'

Het vertrek van Annan komt niet uit de lucht vallen, maar is toch verrassend. De voormalige tophockeyster maakte op Oudjaarsdag nog een trainingsgroep van 23 speelsters bekend waarmee ze vanaf half januari zou toewerken naar de duels in de Pro League met Spanje en India van een maand later.

"Ik had het nu niet meer zien aankomen, zo vlak voordat het team weer bij elkaar zou komen", zegt aanvoerder De Goede, die vanwege een zware knieblessure aan het revalideren is. "Ik was persoonlijk graag verdergegaan met Alyson. Ze is een fantastische coach en ik had gehoopt dat we met elkaar door konden gaan."

Van Geffen zag in de laatste maanden juist verbeteringen in de teamcultuur. "We hebben een aantal keer bij elkaar gezeten. Meetings gehad. Dat ging, in kleine stapjes, de goede kant op. We waren er nog niet, maar ik had wel verwacht dat we dichter bij elkaar zouden komen. Hoe nu verder? Ik heb echt even geen idee."

Het is nog niet bekend wie Annan moet gaan opvolgen bij de hockeysters. De Australische leidde Oranje sinds haar aanstelling in het najaar van 2015 onder meer naar olympisch goud en zilver, drie Europese titels en een wereldtitel.