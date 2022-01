Een therapeut uit de Amerikaanse staat Texas is woensdag aangehouden op verdenking van het verstrekken van doping. Hij zou de verboden middelen ter beschikking hebben gesteld aan twee atleten die vorig jaar meededen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Volgens de aanklagers verkreeg de 41-jarige Eric Lira de verboden producten, waaronder het menselijk groeihormoon en epo, via tussenpersonen in Midden- en Zuid-Amerika, waarna hij ze ter beschikking stelde aan de twee niet nader genoemde olympiërs.

Het openbaar ministerie in de Verenigde Staten onderschepte en ontcijferde diverse berichten tussen de therapeut en twee atleten. Daarin kwam onder meer een prestatie op de 100 meter van een van de sporters ter sprake. Dat wijst erop dat een van de cliënten van de opgepakte Lira een sprinter in de atletiekwereld zou kunnen zijn.

"Eric, mijn lichaam voelt zo goed. Wat je ook gedaan hebt, het werkt heel goed", liet de betreffende atleet op 22 juni 2021 weten aan de therapeut, zou blijken uit een van de ontrafelde berichten.

Lira is de eerste Amerikaan die strafrechtelijk wordt beschuldigd van het verstrekken van verboden prestatiebevorderende middelen rond de Spelen in Tokio. Hij moet later op woensdag voor een federale rechter in Texas verschijnen.