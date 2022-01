Alyson Annan moet stoppen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De hockeybond wil niet verder met de Australische vanwege een verschil van inzicht over de verbetering van de angstcultuur binnen de groep.

In evaluatiegesprekken na de Olympische Spelen in Tokio, waar Oranje goud pakte, waren meerdere speelsters niet te spreken over de cultuur binnen de ploeg. Zo was er kritiek op de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf.

De hockeybond stelde een externe begeleider aan die in de afgelopen drie maanden de eerste stappen heeft gezet om de groepscultuur te verbeteren. De aanpak van de KNHB in dat traject bleek echter niet te stroken met de visie van de 48-jarige Annan.

"Afgelopen maanden heb ik inzicht gekregen in de punten waar wij als team, staf en individu mee aan de slag konden gaan", zegt Annan. "Er is naar mijn mening geen verschil van inzicht over wat er te verbeteren valt, maar wel over de aanpak daarvan. Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie."

Het contract van Annan bij de Nederlandse hockeybond liep nog door tot en met het WK, dat dit jaar van 1 tot en met 17 juli in Spanje en Nederland wordt gehouden. Ze was sinds het najaar van 2015 bondscoach van de hockeysters.

Alyson Annan leidde de hockeysters afgelopen zomer in Tokio nog naar de olympische titel. Alyson Annan leidde de hockeysters afgelopen zomer in Tokio nog naar de olympische titel. Foto: ANP

Annan sluit af met olympische titel

Onder de leiding van Annan wonnen de hockeysters vele prijzen, waaronder drie Europese titels (2017, 2019 en 2021) en een wereldtitel (2018). Oranje greep op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro naast het goud door een nederlaag in de finale tegen Groot-Brittannië na shoot-outs.

Afgelopen zomer in Tokio leidde Annan de ongenaakbare hockeysters alsnog als torenhoge favoriet naar de olympische titel: Argentinië werd in de finale met 3-1 verslagen. Het olympische succes in Japan werd enkele maanden later echter overschaduwd door berichten over een verziekte sfeer binnen de ploeg.

"Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met de WK graag afgemaakt", zegt technisch directeur Jeroen Bijl van de KNHB. "Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach. Maar voor ons als KNHB is er geen andere weg dan de ingeslagen route die we met overtuiging in november zijn ingegaan."

Het is nog niet duidelijk wie Annan op gaat volgen als bondscoach. De hockeybond zegt zich op dit moment nog te beraden over haar positie, "zowel voor de korte als de langere termijn." Na de Spelen vertrok met Max Caldas ook al de bondscoach van de Nederlandse mannen.

Annan was in Nederland bezig aan haar eerste klus als bondscoach. De voormalig tophockeyster, die met Australië twee keer olympisch goud won, stond ook voor de groep van de hockeyers en hockeysters van Amsterdam.