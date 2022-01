Adrien Van Beveren heeft in de Dakar Rally de leiding bij de motoren heroverd. De Fransman nam woensdag na de 375 kilometer lange etappe door de woestijn van Saoedi-Arabië de eerste plaats over van Matthias Walkner. Titelverdediger Kevin Benavides viel uit.

De 31-jarige Van Beveren finishte in de etappe van Wadi Ad Dawasir naar Bisha als vierde, maar zag dat zijn concurrenten het lieten afweten. Walkner werd 21e op ruim een kwartier, Sam Sunderland eindigde als achttiende op elf minuten.

Van Beveren had de leiding na de zevende etappe verspeeld aan de Brit Sunderland, die op zijn beurt dinsdag zijn eerste plaats weer moest afstaan aan de Oostenrijker Walkner. Met nog twee etappes te gaan blijven de verschillen bovenin klein.

De overwinning ging naar de Australische KTM-rijder Toby Price, die daardoor in het klassement oprukte naar de zesde plaats. Wiljan van Wikselaar was op de 36e plaats de beste Nederlander. Hij bezet de 41e plaats in de stand, met een achterstand van bijna acht uur.

Voor Benavides eindigde de Dakar Rally in mineur. De 33-jarige Argentijn, die de editie van vorig jaar op zijn naam schreef, viel uit met mechanische problemen.

Van Beveren begint donderdag aan de elfde etappe met een voorsprong van 4.15 minuten op de Chileen Pablo Quintanilla. Sunderland staat derde op 5.59 minuten. De Dakar Rally eindigt op vrijdag.

De auto's en trucks zijn donderdag nog onderweg.