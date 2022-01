Stéphane Peterhansel heeft woensdag een gedenkwaardige overwinning geboekt in de Dakar Rally. De Franse Mini-rijder behaalde voor de 49e keer dagsucces en is dicht bij een record. Bij de motoren veroverde zijn landgenoot Adrien Van Beveren de leiding in het klassement.

De 56-jarige Peterhansel bleef nummer twee Carlos Sainz voor in de special over 375 kilometer tussen Wadi Ad Dawasir en Bisha. In het klassement blijft Nasser Al Attiyah namens Toyota comfortabel aan de leiding.

Het was pas de eerste keer deze Dakar Rally dat Peterhansel een etappe won. In totaal staat de Franse Dakar-legende nu op 49 overwinningen, één minder dan recordhouder Ari Vatanen.

Na een goede start bleef Peterhansel woensdag in het spoor van Sainz, om na 128 kilometer de leiding over te nemen en door te stomen naar de dagzege. Voor de Fransman was het zijn 49e zege bij de auto's.

Daarmee heeft hij het record van de Fin Vatanen bijna te pakken, die vijftig keer succesvol was als autocoureur. Naast 49 zeges bij de auto's won Peterhansel ook 33 etappes bij de motoren.

Peterhansel schreef de Dakar Rally veertien keer op zijn naam. In 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 en 1998 was hij de beste bij de motoren en in 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 en 2021 pakte hij de eindzege als autocoureur. Dit jaar zit een eindzege er niet in: Peterhansel staat slechts 41e in het klassement.

Van Beveren wint, Benavides valt uit

Bij de motoren finishte de 31-jarige Van Beveren woensdag als vierde, maar hij zag dat zijn concurrenten het lieten afweten. Matthias Walkner werd 21e op ruim een kwartier, Sam Sunderland eindigde als achttiende op elf minuten.

Van Beveren had de leiding na de zevende etappe verspeeld aan de Brit Sunderland, die op zijn beurt dinsdag zijn eerste plaats weer moest afstaan aan de Oostenrijker Walkner. Met nog twee etappes te gaan blijven de verschillen bovenin klein.

De overwinning ging naar de Australische KTM-rijder Toby Price, die daardoor in het klassement oprukte naar de zesde plaats. Wiljan van Wikselaar was op de 36e plaats de beste Nederlander. Hij bezet de 41e plaats in de stand, met een achterstand van bijna acht uur.

Voor titelhouder Kevin Benavides eindigde de Dakar Rally in mineur. De 33-jarige Argentijn viel uit met mechanische problemen. Van Beveren begint donderdag aan de elfde etappe met een voorsprong van 4.15 minuten op de Chileen Pablo Quintanilla. Sunderland staat derde op 5.59.

De Dakar Rally eindigt op vrijdag.