De Chinese ambassade in Den Haag noemt de vrees voor digitale spionage tijdens de Olympische Spelen in Peking "volledig ongegrond". Eerder op dinsdag bevestigde Sportkoepel NOC*NSF na berichtgeving in de Volkskrant verschillende maatregelen op het gebied van cybersecurity te hebben genomen.

Volgens de krant hebben sporters het advies gekregen om hun eigen telefoons en laptops thuis te laten. Ook zou de begeleidingsstaf van de Nederlandse olympiërs 'schone' apparatuur meekrijgen, dus apparatuur waarop geen oude gegevens staan die dan mogelijk in Chinese handen kunnen vallen.

In een reactie benadrukt de ambassade dat China fel tegen cyberspionage "in welke vorm dan ook" gekant is en zich juist sterk maakt voor de beveiliging van netwerken en informatie.

"De afgelopen jaren heeft China verschillende wetten ingevoerd, waaronder de wet op de cyberveiligheid, de wet op de gegevensbeveiliging en de wet op de bescherming van persoonsgegevens", staat in een verklaring op de website van de ambassade.

"De privacy en de informatiebeveiliging van alle Chinese burgers en buitenlandse bezoekers aan China zijn allemaal goed beschermd volgens de wet. China heeft er alle vertrouwen in dat het een gestroomlijnde, veilige en schitterende Spelen zal organiseren."

Journalisten kregen advies telefoons weg te gooien

China staat al jaren bekend om de internetcensuur. Via 'The Great Firewall' worden heel wat buitenlandse websites en apps in China geblokkeerd. Veiligheidsexperts en ook mensenrechtenorganisaties waarschuwen al geruime tijd voor digitale spionage en online surveillance door China.

Nederlandse journalisten die voor de Winterspelen naar Peking gaan, hebben ook het advies gekregen om telefoons en laptops mee te nemen die achteraf weggegooid of volledig geformatteerd kunnen worden.

Een groot deel van de Nederlandse sportploeg vliegt op 26 januari naar de Chinese hoofdstad, waar op 4 februari de Winterspelen beginnen.