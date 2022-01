Atleet Björn Koreman wil zich in april bij zijn debuut in de marathon van Rotterdam plaatsen voor de EK in München. De Brabander hoopt dat te doen in een tijd van onder de twee uur en tien minuten.

De dertigjarige Koreman zou daarmee voldoen aan de limiet voor zowel de WK in de Verenigde Staten als de EK in München. "Een tijd onder de 2.10,00 is in Rotterdam realistisch", zegt Koreman.

De limiet voor de WK in juli in Eugene staat op 2.10,00 en voor de EK in augustus in Duitsland is de vereiste tijd 2.12,30. Koreman gaat in Rotterdam voor een tijd onder de 2.10,00, maar verkiest ook in dat geval de EK boven de WK.

"In München heb ik niet de concurrentie van de snelle Afrikaanse lopers", aldus de atleet uit Geertruidenberg, die tot de zes Nederlandse mannen behoorde die voldeden aan de limiet voor de marathon op de Spelen van afgelopen jaar.

Slechts drie van hen mochten namens Nederland meedoen. Op basis van de tijden viel de keuze op Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen. De 31-jarige Nageeye liep in Japan naar het zilver.

De olympische medaillewinnaar doet ook mee in Rotterdam, net als zijn Belgische vriend Bashir Abdi, die in Sapporo in het spoor van Nageeye naar het brons snelde. Nageeye is de houder van het Nederlands record op de marathon met 2.06,17.

Olympisch medaillewinnaar Abdi Nageeye staat ook aan de start in Rotterdam. Olympisch medaillewinnaar Abdi Nageeye staat ook aan de start in Rotterdam. Foto: Getty Images

Koreman kan zich in uniek rijtje voegen

Koreman zou in eerste instantie als tempomaker in 2020 debuteren bij de marathon in Rotterdam, maar die editie ging vanwege de coronapandemie niet door. Koreman liep in 2019 zijn eerste marathon in Eindhoven, waar hij in 2.17,26 finishte. Zijn persoonlijk record staat op 2.11,07.

Mocht de Brabander in Rotterdam de afstand van 42,195 kilometer onder de 2.10,00 lopen, dan voegt hij zich in een kort rijtje. Alleen landgenoten Nageeye (2.06.17), Kamiel Maase (2.08.21), Gerard Nijboer (2.09.01), Choukoud (2.09.55) en Michel Butter (2.09.58) gingen hem voor.

De 41e editie van de marathon van Rotterdam staat gepland voor zondag 10 april. De voorgaande twee jaar moest de wedstrijd in het voorjaar worden geschrapt vanwege het coronavirus. Daardoor verhuisde het evenement in 2021 eenmalig naar oktober.