NOC*NSF neemt voor de Olympische Spelen in Peking verschillende maatregelen op het gebied van cybersecurity. Een woordvoerder van de sportkoepel bevestigt dit dinsdag na een bericht in de Volkskrant, waarin onder meer staat dat de sporters het advies hebben gekregen om hun eigen telefoons en laptops thuis te laten.

De begeleidingsstaf van de Nederlandse ploeg krijgt volgens de Volkskrant 'schone' apparatuur mee, dus apparatuur waarop geen oude gegevens staan die dan mogelijk in Chinese handen kunnen vallen.

"We nemen veiligheid en dus ook cybersecurity zeer serieus. Daar laten we ons door deskundige autoriteiten over adviseren. Over de veiligheidsmaatregelen zelf doen we geen mededelingen", aldus NOC*NSF in een reactie.

China staat bekend om de internetcensuur. Via de 'Great Firewall' worden heel wat buitenlandse websites en apps in China geblokkeerd. Veiligheidsexperts en ook mensenrechtenorganisaties waarschuwen al geruime tijd voor digitale spionage en online surveillance door de Chinezen.

Nederlandse journalisten die naar Peking gaan voor de Winterspelen hebben ook het advies gekregen om telefoons en laptops mee te nemen die achteraf weggegooid of volledig geformatteerd kunnen worden.

Een groot deel van de Nederlandse ploeg vliegt op 26 januari naar Peking, waar op 4 februari de Winterspelen beginnen.