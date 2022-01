De Japanse turnlegende Kohei Uchimura heeft dinsdag op 33-jarige leeftijd zijn carrière beëindigd. 'King Kohei', zoals hij in eigen land wordt genoemd, veroverde zeven olympische medailles (waarvan drie gouden).

Uchimura wordt beschouwd als de beste turner aller tijden. De Japanner veroverde op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de meerkamp. Hij won in Rio met Japan ook de landenwedstrijd. Daarnaast veroverde Uchimura vier zilveren olympische medailles.

De Olympische Spelen van vorig jaar in eigen land liepen voor de tienvoudig wereldkampioen uit op een teleurstelling. Mede vanwege fysieke problemen besloot Uchimura de meerkamp over te slaan en zich volledig te richten op de rekstok.

In de kwalificaties viel Uchimura echter van de rekstok, waardoor hij net als Epke Zonderland de finale miste. Zonderland, de olympisch kampioen van 2012 op dit onderdeel, veroverde bij de WK's van 2013, 2014 en 2018 goud op de rekstok. De Japanner moest toen genoegen nemen met respectievelijk brons en twee keer zilver.

Uchimura deed afgelopen najaar nog mee aan de wereldkampioenschappen turnen in Kitakyushu, de stad waar hij vandaan komt. De Japanner eindigde als zesde in de finale aan de rekstok.