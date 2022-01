Motorcrosser Jeffrey Herlings ruilt zijn vaste startnummer 84 dit jaar in voor nummer 1. De 27-jarige Brabander veroverde afgelopen seizoen de wereldtitel in de MXGP en heeft daarom het recht om met nummer 1 te rijden.

Max Verstappen gaat komend seizoen als wereldkampioen in de Formule 1 ook met nummer 1 op zijn Red Bull-auto rijden. De 24-jarige Nederlander ruilt zijn vaste nummer 33 in voor het nummer dat toebehoort aan de wereldkampioen.

Herlings zag na zijn vier voorgaande wereldtitels steeds af van die eer, maar grijpt die kans nu wel aan. "Na vijf wereldtitels ga ik in 2022 eindelijk met het grote nummer 1 rijden", schrijft hij maandag op Facebook.

"Ik had nooit de ballen om het te doen, maar op dit punt in mijn carrière kan het wel eens mijn laatste kans zijn. Dus ik wil die kans krijgen nu ik 'm nog heb. Het is voor iedereen een kleine verandering na al die jaren met nummer 84, maar ik vind het geweldig om dit nu te doen. En hierna ga ik zeker terug naar nummer 84, want 84 hoort bij mij."

Herlings werd drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse en stapte daarna over naar de koningsklasse, de MXGP. Na het behalen van de wereldtitel in 2018 werd hij achtervolgd door blessures, waardoor hij steeds naast het kampioenschap greep. Afgelopen jaar was de Brabander weer de beste, na een zeer spannende strijd tot in de laatste manche.