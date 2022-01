Het coronavirus heeft de voorbereiding van de Nederlandse handballers op het komende EK in Hongarije en Slowakije flink verstoord. Oranje speelt donderdag de eerste wedstrijd, maar bondscoach Erlingur Richardsson weet nog niet precies over welke spelers hij dan kan beschikken.

De handballers reisden vorige week zonder de besmette Alec Smit af naar Zweden voor twee laatste oefenwedstrijden. Het tweede duel kon niet doorgaan wegens een positieve test van Ephrahim Jerry en bij de laatste testronde had ook Florent Bourget een positieve uitslag. Als zijn hertest eveneens positief uitvalt, kan ook hij dinsdag niet mee naar Boedapest.

"De afgelopen dagen hebben we de focus helaas moeten verleggen van handbal naar corona", zegt bondscoach Richardsson. Oranje speelt donderdag in Boedapest de eerste groepswedstrijd tegen gastland Hongarije.

"We zijn alleen maar bezig met hoe we corona zo goed mogelijk kunnen beheersen. Ik kan je verzekeren dat we alles doen om verspreiding te voorkomen."

De bondscoach vreest dan ook een beetje de vlucht naar Hongarije. "We proberen zoveel mogelijk als groep bij elkaar te blijven. Op het vliegveld zullen we ons afzonderen en hopelijk lukt het om in het vliegtuig bij elkaar te zitten", aldus de bondscoach. "Het is even niet anders en andere landen hebben dit probleem natuurlijk ook."

De Nederlandse handballers doen voor de tweede keer mee aan een EK. Foto: ANP

Oranje wil groepsfase overleven

Richardsson is niettemin tevreden over de voorbereiding van zijn ploeg, die zich opmaakt voor het tweede EK op rij. Twee jaar geleden strandde Nederland bij het debuut in de groepsfase. Nu wil de IJslander meer. "Het is belangrijk dat deze ploeg de volgende stap maakt, dus deze keer is het doel de groepsfase overleven."

Daarvoor moet Oranje bij de eerste twee in groep eindigen en dat is volgens de bondscoach zeker mogelijk. "Dit team is gegroeid. Er is meer samenhang in de groep en het spel is beter. De meeste jongens hebben het vorige EK meegemaakt en hebben nu de ervaring van zo'n eindronde, maar ik merk ook bij de nieuwkomers een sterke motivatie om de volgende stap te maken."

Naast Hongarije zijn IJsland en Portugal de tegenstanders in de groep. "De IJslanders ken ik goed, ik heb veel van die spelers getraind", aldus Richardsson. "De ploeg heeft de laatste tijd niet veel gespeeld en dat kan een voordeel zijn voor ons. Ook Portugal is een tegenstander waarvan wij kunnen winnen als het draait."

"De wedstrijd tegen Hongarije wordt een speciale. Het is de officiële openingswedstrijd van het toernooi; er zitten naar verwachting twintigduizend mensen in de hal. Natuurlijk heeft Hongarije het thuisvoordeel met de steun van het publiek, maar een feestje verstoren is vaak makkelijker dat een feestje controleren."