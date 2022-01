Sam Sunderland heeft maandag de leiding in de Dakar Rally heroverd. De Britse motorcoureur schreef in Saoedi-Arabië de achtste etappe met een klassementsproef over 395 kilometer tussen Al Dawadimi en Wadi Ad Dawasir op zijn naam.

De 32-jarige Sunderland was bijna drie minuten sneller dan de Chileense nummer twee Pablo Quintanilla. De Fransman Adrien Van Beveren eindigde als negende op ruim tien minuten en verloor de leiding. Van Beveren had op zondag de leiding juist nog overgenomen van Sunderland.

Sunderland jaagt op zijn tweede eindzege, nadat hij de Dakar Rally in 2017 al wist te winnen. In het klassement heeft hij nu 3.45 minuten voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner en 4.43 minuten op Van Beveren. Quintanilla staat vierde op 5.30 minuten.

De andere voertuigen zijn momenteel nog onderweg in de etappe. Vier Nederlandse deelnemers, onder wie de tweelingbroers Tim en Tom Coronel, gingen maandag niet meer van start.

De woestijnrally door Saoedi-Arabië telt twaalf etappes en eindigt vrijdag.