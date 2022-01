Tim en Tom Coronel zijn maandag niet meer van start gegaan in de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Ook drie andere Nederlandse deelnemers moesten opgeven in de woestijnrally.

De 49-jarige tweelingbroers Coronel maakten hun opgave bekend kort voor aanvang van de achtste etappe, een woestijnproef over 395 kilometer van Al Dawadimi naar Wadi Ad Dawasir

Tim Coronel heeft te veel last van zijn rug en de broers vinden het niet verantwoord door te gaan. "Gezondheid gaat voor", laat Tom Coronel weten vanuit het bivak.

Tim Coronel blesseerde zijn rug vrijdag in de zesde etappe. Intensieve fysiotherapie op de rustdag leek te helpen en zondag gingen de broers dan ook van start in de zevende etappe. Dat ging niet van harte, maar het duo haalde de finish.

Maandagochtend bleek het helemaal mis met de rugblessure. "Tim kan amper lopen", zegt zijn broer. "Hij heeft de Dakar nu vijftien keer gedaan, ik tien keer. Volgend jaar is er weer een."

De broers stonden op de twintigste plaats in het algemeen klassement bij de auto's, op bijna vier uur achterstand van koploper Nasser Al Attiyah.

Maurik van den Heuvel kon niet meer van start na een crash op zondag.

Nog drie Nederlanders moeten opgeven

Motorcoureur Bram van der Wouden viel maandag eveneens uit. Hij kon niet verder na motorpech in het neutrale deel van de etappe.

Trucker Maurik van den Heuvel verscheen maandag niet aan de start. Zijn truck was te ernstig beschadigd na een crash op zondag.

Gert-Jan van der Valk kreeg met zijn SSV geen toestemming meer om te starten na een crash een dag eerder. Voor de rustdag van zaterdag was William van Groningen al uitgevallen.

De Dakar Rally duurt nog tot en met vrijdag.