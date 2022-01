Klay Thompson heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) na een afwezigheid van 941 dagen zijn rentree in de NBA gemaakt. De sterspeler van Golden State Warriors was door blessureleed bijna 2,5 jaar uit de roulatie.

De 31-jarige Thompson speelde in San Francisco tegen Cleveland Cavaliers (96-82) zijn eerste wedstrijd sinds de NBA Finals in juni 2019, toen hij een kruisband in zijn knie scheurde. Aan het einde van zijn revalidatieperiode, in november 2020, scheurde de onfortuinlijke NBA-ster ook nog eens zijn rechterachillespees.

Golden State Warriors-coach Steve Kerr, die in zijn tijd als speler van Chicago Bulls de comeback van de 'gepensioneerde' basketballegende Michael Jordan van dichtbij meemaakte, zei vooraf al dat de rentree van Thompson een van de meest emotionele momenten in zijn carrière zou zijn.

"Het wordt mogelijk de moeilijkste wedstrijd die hij ooit heeft gespeeld", voorspelde Kerr. "941 dagen, met al die opgebouwde frustratie en teleurstelling. Het wordt ongelooflijk emotioneel voor iedereen om hem heen, dus moet je eens voorstellen hoe het voor Klay moet voelen."

Thompson luisterde zijn langverwachte rentree na een onwennige start op met zeventien punten, drie rebounds en een assist én bereikte twee mijlpalen. De vijfvoudig All Star staat nu op twaalfduizend punten en achttienhonderd driepunters in zijn carrière.

Met Thompson (en onder anderen Stephen Curry) in de gelederen hoopt Golden State Warriors weer eens een gooi te kunnen doen naar de titel in de NBA. De ploeg uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 met Thompson kampioen en verloor in 2019 de finale, maar zakte daarna af.