De Franse motorcoureur Adrien Van Beveren heeft zondag, daags na de rustdag, de leiding overgenomen in de Dakar Rally. De Yamaha-coureur profiteerde van een slecht optreden van de Brit Sam Sunderland, die vijf etappes lang klassementsleider was.

Sunderland moest bijna 26 minuten toegeven op de Chileense etappewinnaar José Ignacio Cornejo. De zevende etappe, tussen Riyad en Al Dawadimi, bevatte een klassementsproef van ruim 400 kilometer.

Cornejo legde de proef als snelste af. De Argentijn Kevin Benavides eindigde op 44 seconden als tweede, de Spanjaard Joan Barreda Bort werd derde op bijna drie minuten.

Van Beveren gaf ruim 12,5 minuut toe op de Chileen, maar de Fransman nam wel de leiding in het klassement over. 'De Kleine Prins', zoals de bijnaam van de 31-jarige Fransman luidt, heeft een voorsprong van ruim vijf minuten op drie achtervolgers: de Oostenrijker Matthias Walkner, Benavides en Sunderland.

Al Attiyah op koers voor vierde eindzege

Bij de auto's consolideerde Nasser Al Attiyah zijn voorsprong in het klassement. De Qatarees eindigde in de etappe als tweede achter zijn concurrent Sébastien Loeb, op wie hij in de ranking nu drie kwartier voorsprong heeft.

Bernhard ten Brinke werd zesde in de proef en is in het klassement 25e, op ruim 4,5 uur van Al Attiyah, die de Dakar Rally al drie keer won.

De Rus Anton Shibalov won de zevende etappe bij de trucks. De Kamaz-trucker was 1.37 minuut sneller dan zijn land- en teamgenoot Eduard Nikolaev. Martin van den Brink eindigde op 4.25 als derde. Klassementsleider Dmitri Sotnikov verspeelde weliswaar bijna zeven minuten, maar heeft wel nog steeds ruim vijf minuten voorsprong op Nikolaev.

De Dakar Rally door Saoedi-Arabië telt nog vijf etappes en eindigt vrijdag.