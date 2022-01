Snowboarder Niek van der Velden heeft zich zaterdagavond voor de Olympische Winterspelen geplaatst. De Nederlander eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Mammoth Mountain verdienstelijk als tweede en dat was voldoende om aan de kwalificatie-eis te voldoen.

De 21-jarige Van der Velden moest twee keer in de top tien van een wereldbekerwedstrijd eindigen om zich voor de Spelen te plaatsen. Daar slaagde hij begin december voor het eerst in door in het Amerikaanse Steamboat de vijfde plek veilig te stellen op het onderdeel big air.

In Mammoth Mountain ging Van der Velden op het onderdeel slopestyle na de eerste run aan de leiding. Tijdens de tweede run werd hij alleen nog voorbijgestreefd door de Amerikaan Redmond Gerard. De Nieuw-Zeelander Tiarn Collins eindigde als derde. Het is de eerste keer dat Van der Velden bij een wereldbeker op het podium is geëindigd.

"Ik heb nog nooit zoveel druk ervaren in mijn leven. Ik ben zo blij met mijn prestatie, om voor het eerst op het podium te staan en me officieel te plaatsen voor de Spelen. Ik ben dolgelukkig en wil iedereen die betrokken is geweest bedanken", schreef Van der Velden op sociale media.

Armbreuk voorkwam olympisch debuut Van der Velden in 2018

Van der Velden hoopte bij de Spelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang al zijn olympische debuut te maken. De toen pas zeventienjarige Brabander had zich geplaatst, maar hij liep bij een training op de eerste wedstrijddag een breuk in zijn rechterbovenarm op en kon niet in actie komen.

De aanloop naar de Spelen van Peking verliep ook niet altijd soepel voor Van der Velden. Hij raakte geblesseerd aan zijn onderbeen en scheurde in september de binnenband van zijn knie deels af, maar was op tijd fit voor de beslissende wereldbekers.

Melissa Peperkamp eindigde bij de vrouwen als zesde. Ze staat, net als Van der Velden, derde in de wereldbekerstand en lijkt zich ook op te kunnen maken voor deelname aan de Spelen.

De Olympische Winterspelen worden van 4 tot en met 20 februari in Peking gehouden.