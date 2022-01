De Nederlandse snowboarder Glenn de Blois is zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in het Russische Krasnoyarsk als zesde geëindigd op het onderdeel snowboardcross. Hij eindigde dit seizoen nog niet zo hoog.

De 26-jarige De Blois, die volgende maand meedoet aan de Olympische Spelen in Peking, was bij de kwalificaties in Rusland als dertiende geëindigd, waarna hij zich in de strijd om de punten flink verbeterde.

De Duitser Martin Nörl was het best in Krasnoyarsk, de Fransman Merlin Surget werd tweede en de derde plek was voor de Oostenrijker Julian Lüftner. Met respectievelijk duizend, achthonderd en zeshonderd punten scoorden zij beter dan De Blois, die vierhonderd punten noteerde.

In zijn aanloop naar de Spelen eindigde De Blois de afgelopen weken als achtste in China, als achttiende in Oostenrijk en als 21e in Italië. In het wereldbekerklassement bezet hij de tiende plaats. Vorig seizoen eindigde hij als vierde.

De Blois zit net als alle andere Nederlandse olympiërs in de laatste fase van zijn voorbereiding op de Winterspelen in Peking, die op 4 februari van start gaan.