Saoedi-Arabië heeft na onderzoek naar een explosie bij de Dakar Rally geen aanwijzingen gevonden voor een aanslag of anderszins criminele actie. Bij de ontploffing vorige week woensdag raakte de Franse deelnemer Philippe Boutron ernstig gewond.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat er geen sprake is van een criminele actie. Het land zegt toe in contact te blijven met de Franse autoriteiten en bewijsmateriaal te delen.

Eerder op vrijdag zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian nog dat er mogelijk sprake was van een terroristische aanval. "We hebben de organisatie medegedeeld dat de officials in Saoedi-Arabië uiterst transparant moeten omgaan met deze gebeurtenissen. Er zijn hypotheses dat het om een terroristische aanval gaat", aldus Le Drian.

De organisatie liet al weten dat de rally gewoon door zal gaan. Boutron werd na het ongeluk teruggevlogen naar Frankrijk, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Donderdag ontwaakte hij daaruit.

De Dakar Rally wordt voor de derde keer in Saoedi-Arabië gehouden, nadat de woestijnrally in de elf jaar daarvoor door Zuid-Amerika had gevoerd. Vanaf de oprichting tot en met 2007 begon de rally in Europa en was de finish in de Senegalese hoofdstad Dakar.

De 44e editie van de Dakar Rally begon zaterdag en eindigt op 14 januari.