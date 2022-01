Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag in Winterberg haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Gelderse verstevigde met de zege in de VELTINS-EisArena haar leiding in het wereldbekerklassement.

De 28-jarige Bos kwam met sterke eerste run van 57,88 seconden en een mindere tweede run van 58,16 tot een tijd van 1.56,04. Daarmee bleef ze de Duitse Jacqueline Lölling (1.56,28) en de Russische Elena Nikitina (1.56,47) op het podium voor.

Het betekende de tweede zege van dit wereldbekerseizoen voor Bos. Begin december schreef ze eveneens in Winterberg als eerste Nederlandse een wereldbekerwedstrijd op haar naam door de snelste tijd ooit op de baan in Duitsland te noteren.

In het wereldbekerklassement heeft leider Bos na zeven races 1.390 punten verzameld. Nikita bezet de tweede plek met 1.322 punten, gevolgd door de Duitse Tina Hermann (1.292 punten).

Bos werd in het vorige wereldbekerseizoen derde en koerst nu af op haar eerste eindzege. Het seizoen wordt op 14 januari afgesloten met een laatste wedstrijd in het Zwitserse St. Moritz, wat tevens de laatste test voor de skeletonsters richting de Olympische Winterspelen is.

Bos doet in februari namens Nederland mee aan de Winterspelen. In Peking is ze een van de kandidaten voor het eremetaal. Bij haar olympische debuut van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang eindigde Bos als achtste.