De Argentijn Orlando Terranova heeft vrijdag verrassend de zevende etappe van de Dakar Rally gewonnen. Hij boekte zijn eerste zege sinds 2015. Bij de motoren en quads werd de race geneutraliseerd wegens een door noodweer onbegaanbaar parcours.

Terranova kwam na ruim drie uur binnen in hoofdstad Riyad, waar de coureurs ook vertrokken waren. Hij was in de special over 348 kilometer ruim een minuut sneller dan de Zweed Mattias Ekström, die tweede werd. Yazeed Al Rajhi (+1.49) finishte als derde.

Van de Nederlanders was Bernhard ten Brinke op plaats zes (+4.06) de beste Nederlander. De broers Tim en Tom Coronel gaven 15.55 minuten toe op de winnaar en klokten de 22e tijd.

Klassementsleider Nasser Al Attiyah werd tiende, zag dat zijn concurrent Sébastien Loeb een zeer slechte dag kende en heeft nu ruim vijftig minuten marge ten opzichte van Al Rajhi, de nieuwe nummer twee. Loeb staat daar vlak achter.

Motoren en quads moeten strijd staken

Bij de motoren en quads werd de etappe stilgelegd als gevolg van zware regenval. De uitslag, die nog niet bekend is, wordt opgemaakt op basis van de situatie na 101 kilometer. De klassementsproef zou over 404 kilometer gaan.

In de strijd bij de trucks was de dagzege voor de Rus Andrey Karginov, die zijn landgenoot en klassementsleider Dmitry Sotnikov nipt voorbleef. Martin van den Brink werd zesde. In de stand leidt Sotnikov, met 10,5 minuten voorsprong op nummer twee Edouard Nikolaev. Janus van Kasteren (+1.04,54) is op de vierde plek de beste Nederlander.

De Dakar Rally duurt nog tot en met volgende week vrijdag. De deelnemers hebben zaterdag een rustdag en gaan zondag weer verder.