Bondscoach Gerben de Knegt heeft vrijdag slechts twee mannen geselecteerd voor het WK veldrijden van eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville. Bij de vrouwen vaardigt Nederland acht rensters af.

Bij de mannen doen alleen Lars van der Haar en Corné van Kessel mee. Titelhouder Mathieu van der Poel maakte eerder deze week vanwege rugproblemen al een einde aan zijn crossseizoen.

De vrouwenselectie bestaat uit regerend wereldkampioene Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst, Marianne Vos, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker.

"We hebben op het EK op de VAM-berg en in diverse wereldbekers veel renners de kans gegeven kennis te maken met de internationale top. Nu kiezen we ervoor om alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om topvijfklasseringen zouden kunnen meedoen", aldus De Knegt. "Alleen bij de elitevrouwen hebben we daarom een complete selectie."

De bondscoach maakte zijn selectie eerder bekend dan gebruikelijk. "Dit om logistieke redenen, omdat een WK veldrijden op een ander continent meer voorbereidingstijd vergt, zeker ten tijde van een pandemie", aldus wielerbond KNWU.

Het wereldkampioenschap veldrijden wordt gehouden op 29 en 30 januari.