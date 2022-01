Skispringer Ryoyu Kobayashi heeft donderdag voor de tweede keer in zijn carrière de Vierschansentournee gewonnen. De Japanner slaagde er niet in om geschiedenis te schrijven door ook voor de tweede keer in één editie ongeslagen te blijven.

De 25-jarige Kobayashi won de eerste drie wedstrijden in de Vierschansentournee, maar kwam bij de afsluitende wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen niet verder dan de vijfde plaats.

Donderdag liet Kobayashi tweemaal een sprong van 133,5 meter noteren, waarvoor hij 277,8 punten kreeg. Daarmee kwam hij ruim tekort voor de overwinning in Bischofshofen, waar hij woensdag nog wel triomfeerde. Ook in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen was hij de beste.

De zege in de slotwedstrijd ging naar de Oostenrijker Daniel Huber, die voor sprongen van 136,5 en 137 meter een waardering van 286,8 punten kreeg. Huber hield de Noor Halvor Egner Granerud (282,4) en de Duitser Karl Geiger (281,9) achter zich.

Kobayashi op podium geflankeerd door twee Noren

Dankzij zijn drie eerdere overwinningen bleef Kobayashi de concurrentie met 1.162,3 punten ver voor in het eindklassement. Hij werd op het eindpodium geflankeerd door de Noren Marius Lindvik (1.138,1) en Granerud (1.128,2).

In 2019 slaagde Kobayashi er wel in om alle vier de wedstrijden van de Vierschansentournee in één editie te winnen. Hij was na de Duitser Sven Hannawald en de Pool Kamil Stoch de derde schansspringer ooit die dat presteerde.

Bij een zege donderdag in Bischofshofen had Kobayashi geschiedenis geschreven. Dan was de Aziaat de eerste schansspringer ooit geworden die de Vierschansentournee tweemaal ongeslagen op zijn naam had geschreven.

