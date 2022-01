De Zuid-Afrikaan Henk Lategan heeft donderdag ondanks een probleem met de deur van zijn auto de vijfde etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. Nasser Al Attiyah werd achtste, maar blijft klassementsleider.

Lategan legde de special van 421 kilometer met start en finish in Riyad het snelst af, ook al kreeg hij de deur van zijn Toyota niet dicht en besloot hij met een open deur verder te racen. Hij deed er 3 uur, 53 minuten en 28 seconden over en boekte zijn eerste zege in de Dakar Rally. Al Attiyah gaf als nummer acht een kleine vijf minuten toe.

Bernhard ten Brinke was op plek veertien, met een achterstand van bijna tien minuten op de winnaar, de beste Nederlander. De broers Tim en Tom Coronel gaven 22 minuten en 41 seconden toe en kwamen als 26e over de streep.

In het klassement heeft Al Attiyah, die woensdag zijn 44e zege in de Dakar Rally boekte, een marge van ruim 35 minuten ten opzichte van nummer twee Sébastien Loeb. De broers Coronel staan achttiende, zeven plaatsen boven Ten Brinke.

Bij de motoren was de zege donderdag voor de Australiër Toby Price. Het klassement wordt daar nog altijd aangevoerd door de Brit Sam Sunderland, die als dertiende binnenkwam en een voorsprong van zo'n 2,5 minuut verdedigt ten opzichte van nummer twee Matthias Walkner uit Oostenrijk.

De Dakar Rally duurt nog tot en met volgende week vrijdag. Komende zaterdag staat een rustdag gepland.

