De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft woensdag in het Oostenrijkse Bischofshofen ook de derde wedstrijd van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. Hij gaat met alleen de slotwedstrijd op het programma overtuigend aan de leiding en stevent opnieuw op een ongeslagen toernooi af.

Na de eerste sprong stond Kobayashi met een sprong van 137 meter nog gedeeld derde, maar mede dankzij een net iets verdere tweede sprong van 137,5 meter greep hij met een totaalscore van 291,3 punten alsnog de zege.

De Noren Marius Lindvik (286,6) en Halvor Egner Granerud (282,4) eindigden als tweede en derde achter de winnaar van de Vierschansentournee in 2018/2019. Destijds werd hij de derde schansspringer ooit die de eindzege pakte met vier overwinningen.

De derde wedstrijd zou oorspronkelijk dinsdag in Innsbruck plaatsvinden, maar harde wind zorgde voor een afgelasting. Daarom werd de wedstrijd verplaatst naar Bischofshofen. In de Oostenrijkse plaats vindt donderdag, zoals gepland, ook de afsluitende wedstrijd in de Vierschansentournee plaats.

Lindvik (867 punten) en Granerud (846 punten) zijn in het algemeen klassement ook de twee naaste achtervolgers van Kobayashi. De 25-jarige Japanner heeft een totaal van 885 punten.

Kobayashi was eerder deze editie ook in het Duitse Garmisch-Partenkrichen en Innsbruck de beste. Mocht hij er donderdag in Bischofshofen in slagen om de laatste manche te winnen, dan is hij de eerste schansspringer die de Vierschansentournee twee keer ongeslagen wint.