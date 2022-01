De Qatarees Nasser Al Attiyah heeft in zijn Toyota de vierde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Belg Walter Roelants raakte zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

In de proef over 465 kilometer van Qaisumah naar Riyad was de Saoediër Yazeed Al Rahji de snelste bij de auto's, maar hij kreeg twee minuten tijdstraf wegens een snelheidsovertreding. Al Attiyah, die ook al de eerste etappe won, is de leider in het klassement.

Door de tijdstraf voor Al Rahji, die vijfde werd, schoof de Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) door naar de tweede plaats in de rituitslag. Die positie bezet hij ook in het klassement. Voor Al Attiyah was het de 44e zege in de woestijnrally. Hij heeft ruim 38 minuten voorsprong op Loeb.

Minder goed nieuws was er opnieuw voor de Fransman Stéphane Peterhansel. Na 98 kilometer moest de Dakar-legende met een kapotte schokdemper stoppen. De Audi-coureur moest lang wachten op hulp en verloor veel tijd.

Zware crash Roelants

Bij de motoren werd de rally opgeschrikt door een harde valpartij van Roelants. De 61-jarige Belg raakte gewond aan zijn rug en werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn zoon Axel laat weten dat de toestand van Roelants stabiel is.

De overwinning bij de motoren was voor Joan Barreda Bort. Het was de tweede dagzege voor de Spaanse Honda-rijder, die de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) en de Italiaan Danilo Petrucci (KTM) achter zich hield. De Brit Sam Sunderland eindigde als zevende en blijft leider.

De Rus Eduard Nikolaev won in zijn Kamaz bij de trucks. In het klassement staat hij tweede achter zijn landgenoot Dmitry Sotnikov. Janus van Kasteren was op de vierde plaats de beste Nederlander. In het klassement bezet hij ook die plaats.

De Dakar Rally telt in totaal veertien etappes. De finish is volgende week vrijdag.