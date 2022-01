Het Franse antiterrorismeparket doet onderzoek naar een auto-explosie vlak voor de start van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Daarbij raakte een Franse buggycoureur afgelopen donderdag zwaargewond. Volgens de aanklager is er mogelijk sprake van een poging tot moord met een terroristisch motief.

Een serviceauto van Team Sodicars ontplofte afgelopen donderdag bij het verlaten van een hotel in de buurt van het vliegveld van Djedda. Vijf van de zes inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De bestuurder, de 61-jarige Philippe Boutron, raakte ernstig gewond aan één been en moest een spoedoperatie ondergaan. De voorzitter van de Franse voetbalclub US Orléans is in de nacht van zondag op maandag gerepatrieerd en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Thierry Richard, een van de inzittenden, spreekt van een aanslag."We hebben de impact onder het voertuig gezien. We zijn niet dom, we weten dat het een explosie was", zegt hij in gesprek met RMC Sport. "We hebben opgelucht ademgehaald in de auto. Het was een aanval. We werden tot ontploffing gebracht."

In de dagen na de explosie werd de beveiliging rondom de gehele route van de Dakar Rally aangescherpt. De Franse organisator ASO riep de deelnemers bovendien op tijdens de woestijnrally extra waakzaam te zijn.

De Dakar Rally wordt sinds 2020 in Saoedi-Arabië gehouden. Foto: ANP

Saoedi-Arabië spreekt van een 'ongeluk'

De politie in Saoedi-Arabië deed al onderzoek naar de explosie in Djedda. Daarbij werd een opzettelijke daad niet uitgesloten. Opmerkelijk genoeg werd dat direct weersproken door de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken. "Het was een ongeluk", meldde hij op Twitter.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de coureurs bij de Dakar Rally op tot "maximale waakzaamheid, omdat de terroristische dreiging in Saoedi-Arabië blijft bestaan".

De 44e editie van de Dakar Rally is zaterdag begonnen en eindigt op 14 januari. De woestijnrally ging in 2020 voor het eerst door Saoedi-Arabië, nadat de deelnemers daarvoor jaren door Zuid-Amerika hadden gereden. Er doen dit jaar 69 Nederlanders mee, onder wie de broers Tim en Tom Coronel.