De derde wedstrijd in de Vierschansentournee gaat dinsdag niet door. Door de harde wind in Innsbruck acht de organisatie het onverantwoord om de skispringers in actie te laten komen.

De wedstrijd wordt woensdag ingehaald in Bischofshofen. In die Oostenrijkse plaats vindt donderdag, zoals gepland, ook de afsluitende sprong in de Vierschansentournee plaats.

Het is pas de tweede keer in het zeventigjarig bestaan van de Vierschansentournee dat een wedstrijd op de geplande dag volledig wordt afgelast en op een andere plek wordt ingehaald.

Dat gebeurde in 2008 voor het eerst, ook in Innsbruck vanwege de wind. Toen werden er eveneens twee wedstrijden in Bischofshofen gehouden.

De leiding in de Vierschansentournee is momenteel in handen van Ryoyu Kobayashi. De Japanner was zowel in Oberstdorf als bij het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen de beste. Kobayashi ligt daarmee op koers voor zijn tweede eindzege, nadat hij in het seizoen 2018/2019 op alle schansen zegevierde.