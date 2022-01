Carlos Sainz heeft dinsdag voor de veertigste keer in zijn loopbaan een etappe in de Dakar Rally gewonnen. De 59-jarige rallyrijder uit Spanje hield in de derde etappe de Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota) 38 seconden achter zich.

De Fransman Stéphane Peterhansel (Audi) werd derde, op 1 minuut en 41 seconden van de winnaar.

Het is de eerste overwinning voor een elektrische auto in de Dakar Rally. Sainz rijdt deze editie van Dakar voor het eerst in een Audi RS Q e-tron.

In het klassement heeft Sainz al ruim twee uur achterstand op de leider, de Qatarees Nasser Al Attiyah. De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz staat zeventiende.

Bij de motoren ging de zege naar de Portugees Joaquim Rodrigues (Hero MotoSports), die de Australiër Toby Price ruim een minuut voorbleef. De Amerikaan Mason Klein werd kort achter Price derde.

De klassementsproef van de derde etappe ging over 255 kilometer, met start en finish in de Saudi-Arabische plaats Al Qaisumah.