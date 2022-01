Jongeren tot en met zeventien jaar mogen vanaf volgende week dinsdag tot 20.00 uur buiten sporten. Dat is drie uur later dan volgens de op dit moment geldende coronaregels is toegestaan.

Het demissionaire kabinet meldt maandag dat basis- en middelbare scholen na het einde van de kerstvakantie op 10 januari weer open mogen, na een positief advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Als onderdeel van die maatregel mag de jeugd tot en met zeventien jaar vanaf 11 januari ook wat langer in de buitenlucht sporten.

Sinds eind november mogen buitensportlocaties alleen tussen 5.00 en 17.00 uur open zijn. Kinderen mochten sindsdien wel overdag buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club, maar 's avonds niet.

"Voor de jongeren is het ook belangrijk om te blijven sporten. Om die reden willen we de buitensportlocaties ook in de avond openstellen, tot 20.00 uur", vertelde demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij een persmoment.

Voor volwassenen vanaf achttien jaar verandert er voorlopig niets; zij mogen buiten sporten met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand, en zijn na 17.00 uur niet welkom op complexen van amateursportclubs. Sportkoepel NOC*NSF pleit er al ruim een maand voor dat de sluitingstijd voor iedereen wordt opgerekt naar 20.00 uur.

Binnen sporten, met uitzondering van zwemlessen, is sinds half december niet toegestaan. Deze locaties blijven voorlopig gesloten, ook voor kinderen. De lockdown geldt zeker tot 14 januari.