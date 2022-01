Sébastien Loeb heeft maandag bij de auto's de tweede etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Fransman versloeg klassementsleider Nasser Al Attiyah.

In een proef over 338 kilometer tussen Ha'il en Al Qaisumah in Saoedi-Arabië was Loeb 3 minuten en 28 seconden sneller dan Al Attiyah. Nummer twee Loeb verkleinde zijn achterstand op de Qatarees in het klassement tot iets meer dan negen minuten.

"De route was goed en de hele weg zichtbaar. Uiteindelijk werd het een strijd tussen twee echte rallyrijders", aldus Loeb, die negenvoudig wereldkampioen rally is.

Bij de motoren was de winst in de tweede etappe voor de Spanjaard Joan Barreda. De Honda-coureur had bij aankomst 5 minuten en 33 seconden voorsprong op Sam Sunderland (KTM).

De Brit Sunderland neemt de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders, die maandag bijna 25 minuten verloor. Barreda was zondag in de eerste etappe op ruim 40 minuten gezet.