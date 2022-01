Autocoureur Nasser Al Attiyah heeft zijn voorsprong in de Dakar Rally uitgebreid. Nadat de topcoureur zaterdag al de proloog bij de auto's won, was hij zondag ook in de eerste etappe de concurrentie te snel af.

De Fransman Sébastien Loeb bleef nog enigszins in het spoor van Al Attiyah en gaf twaalf minuten toe in de rit over 513 kilometer, waarvan 333 getimed. Martin Prokop uit Tsjechië eindigde op de derde plek. Ook in het klassement is het verschil tussen Al Attiyah en Loeb ruim twaalf minuten.

Titelverdediger en veertienvoudig eindwinnaar Stéphane Peterhansel stond door een mechanisch probleem geruime tijd stil en verloor daardoor veel tijd. De Fransman moet nog finishen en lijkt nu al kansloos voor de eindzege.

Van de Nederlanders kwam Bernhard ten Brinke als eerste over de streep. Hij finishte als 27e, ruim twee uur na Al Attiyah. In het klassement bezet hij dezelfde plek.

Al Attiyah is er al jaren bij in de Dakar Rally en schreef de woestijnrace in 2011, 2015 en 2019 op zijn naam. Daarnaast werd hij vijf keer tweede en moest hij één keer genoegen nemen met de derde plaats.

Sanders opnieuw beste bij de motoren

Daniel Sanders (KTM) legde na zijn winst in de proloog ook de eerste etappe bij de motoren als snelste af. De Australiër eindigde voor Pablo Quintanilla uit Chili en de Oostenrijker Matthias Walkner. Wiljan van Wikselaar was de beste Nederlander op plek 60, Mirjam Pol eindigde op de 68e plaats en Bram van der Wouden was de nummer 127.

In het klassement heeft Sanders nu een voorsprong van ruim drie minuten op nummer twee Quintanilla. De nummer drie van zondag, Walkner, staat in het klassement eveneens derde.

Bij de trucks ging de winst naar de Rus Dmitry Sotnikov, vlak voor zijn landgenoot Eduard Sotnikov. Janus van Kasteren was als nummer zeven de beste Nederlander.