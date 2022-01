Tijdens de 44e editie van de Dakar Rally krijgen de auto's, trucks, motoren, buggy's en quads in totaal 8.000 kilometer voor de kiezen, met een start en finish in Djedda. Een overzicht van het etappeschema en alle Nederlandse deelnemers.

Etappeschema

Zaterdag 1 januari: proloog met start en finish in Djedda (614 kilometer, special van 19 kilometer)

Zondag 2 januari: eerste etappe met start en finish in Hail (514 kilometer, special van 333 kilometer)

Maandag 3 januari: tweede etappe van Hail naar Al Artawiya (568 kilometer, special van 338 kilometer)

Dinsdag 4 januari: derde etappe van Al Artawiya naar Al Qayusuma (555 kilometer, special van 368 kilometer)

Woensdag 5 januari: vierde etappe van Al Qayusuma naar Riyadh (707 kilometer, special van 465 kilometer)

Donderdag 6 januari: vijfde etappe met start en finish in Riyadh (560 kilometer, special van 346 kilometer)

Vrijdag 7 januari: zesde etappe met start en finish in Riyadh (618 kilometer, special van 402 kilometer)

Zaterdag 8 januari: rustdag

Zondag 9 januari: zevende etappe van Riyadh naar Al Dawadimi (701 kilometer, special van 402 kilometer)

Maandag 10 januari: achtste etappe van Al Dawadimi naar Wadi Ad Dawasir (830 kilometer, special van 395 kilometer)

Dinsdag 11 januari: negende etappe met start en finish in Wadi Ad Dawasir (491 kilometer, special van 287 kilometer)

Woensdag 12 januari: tiende etappe van Wadi Ad Dawasir naar Bisha (759 kilometer, special van 375 kilometer)

Donderdag 13 januari: elfde etappe met start en finish in Bisha (501 kilometer, special van 346 kilometer)

Vrijdag 14 januari: twaalfde etappe Bisha naar Djedda (680 kilometer, special van 146 kilometer)

Nederlandse deelnemers

Motoren

40. Mirjam Pol

95. Wiljan Wikselaar

150. Bram van der Wouden

Auto's

217. Bernhard ten Brinke met de Fransman Sebastien Delaunay

247. Tim Coronel met Tom Coronel

277. Maik Willems met Rob van Pelt

292. Henri van Steenbergen met Eyck Willemse

Buggy's:

339. Michiel Becx met Edwin Kuijpers

350. Hans Weijs met Tim Rietveld

426. Paul Spierings met Jan-Pieter van der Stelt

454. Gert-Jan van der Valk met Branco de Lange

459. André Thewessen met Stijn Bastings

461. Jan de Wit met Serge Bruynkens

469. Jeffrey Otten met Nicky Zoontjens

Trucks:

504. Janus van Kasteren met Marcel Snijders en Darek Rodewald

506. Martin van den Brink met Peter Willemsen en Bernard der Kinderen

515. Vick Versteijnen met Anton van Limpt en Randy Smits

516. Gert Huzink met Rob Buursen en Martin Roesink

518. Pascal de Baar met Jan van der Vaet en Stefan Slootjes

520. Kees Koolen met Wouter de Graaff en Gijs van Uden

522. Richard de Groot met Jan Hulsebosch en Mark van der Laan

523. Maurik van den Heuvel met Martijn van Rooij en Wilko van Oort

524. Mitchel van den Brink met Richard Mouw en Bert Donkelaar

527. William de Groot met Tom Brekelmans en Remon van der Steen

530. Ben van de Laar met Jan van de Laar en Simon Stubbs

535. William van Groningen met Wesley van Groningen en Remco Aangeenbrug

537. Egbert Wingens met Marije van Ettekoven en Marijn Beekmans

538. Ben de Groot met Ad Hofmans en Govert Boogard

539. Gerrit Zuurmond met Tjeerd van Ballegooy en Klaas Kwakkel