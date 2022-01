De organisatie van de Dakar Rally heeft de beveiliging rondom het evenement in Saoedi-Arabië flink aangescherpt. Aanleiding is de explosie van een auto in Djeddah afgelopen woensdag, waarbij een Franse buggycoureur zwaargewond raakte.

"De veiligheidsmaatregelen langs de gehele route, bij alle hotels en bij het bivak zijn significant aangescherpt", schrijft de Franse organisator ASO zaterdag in een persbericht. "We vragen alle deelnemers om extra waakzaam te zijn."

Een serviceauto van Team Sodicars ontplofte woensdag bij het verlaten van een hotel in de buurt van het vliegveld van Djeddah. Vijf van de zes inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De bestuurder, Philippe Boutron, moest naar een militair ziekenhuis worden gebracht. De ASO meldt dat de 61-jarige Fransman "ernstige verwondingen aan zijn been" heeft en een operatie heeft ondergaan. De voorzitter van voetbalclub US Orléans, die voor de negende keer zou meedoen aan Dakar, wordt zo snel mogelijk gerepatrieerd naar Frankrijk.

Philippe Boutron in actie tijdens de Dakar Rally van 2019. Philippe Boutron in actie tijdens de Dakar Rally van 2019. Foto: Getty Images

Dakar Rally is zaterdag begonnen

De "plotselinge explosie" wordt onderzocht door de Saoedische politie. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de ASO wordt een "opzettelijk daad" niet uitgesloten. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken roept op tot "maximale waakzaamheid". "De terroristische dreiging blijft bestaan ​​in Saoedi-Arabië."

De minister van Binnenlandse Zaken van Saoedi-Arabië sprak op Twitter tegen dat er een vermoeden is van een strafbaar feit. "Het was een ongeluk."

De 44e editie van de Dakar Rally begon zaterdag met een proloog en eindigt op 14 januari. De Dakar Rally ging in 2020 voor het eerst door Saoedi-Arabië, nadat de deelnemers daarvoor jaren door Zuid-Amerika hadden gereden.