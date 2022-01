Melissa Peperkamp heeft zaterdag haar beste prestatie ooit neergezet in een wereldbekerwedstrijd. De zeventienjarige snowboardster eindigde in Calgary als vierde op de slopestyle, het onderdeel waarvoor ze zich gekwalificeerd heeft voor de Olympische Spelen van Peking.

Peperkamp kreeg van de jury een score van 63,69 punten voor haar run in Canada. Bij het onderdeel slopestyle gaan snowboarders over een parcours met verschillende obstakels, zoals sprongen en rails. De jury beoordeelt de kwaliteit van de verschillende tricks.

De Japanse Kokomo Murase, die ook pas zeventien is, won de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen met een totaal van 77,58, gevolgd door haar landgenote Miyabi Onitsuka (77,18) en de Canadese Laurie Blouin (75,73).

De beste klassering van Peperkamp in de World Cup slopestyle was een vijfde plaats eind vorig seizoen in het Zwitserse Silvaplana.

De Utrechtse is zeker van deelname aan de Winterspelen, die op 4 februari van start gaan in China.