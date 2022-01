Ryoyu Kobayashi heeft op Nieuwjaarsdag voor de tweede keer in zijn carrière het traditionele skispringen in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. De Japanner was nipt beter dan Markus Eisenbichler, die zo net naast de eerste Duitse zege in twintig jaar greep.

De 25-jarige Kobayashi leidde na de eerste sprong door een knappe afstand van 143 meter, maar in zijn tweede poging (135,5 meter) gaf hij de eerste plek bijna uit handen. De Japanner had in de eindstand slechts 0,2 punten meer dan Eisenbichler.

De dertigjarige Duitser kwam tot sprongen van 141 en 143,5 meter. Bij schansspringen gaat het niet alleen om de afstand, maar ook om de punten die de jury geeft voor de uitvoering van de sprongen.

Daardoor kwam Eisenbichler net tekort om als eerste Duitser sinds 2002 te winnen in Garmisch-Partenkirchen, zoals altijd de tweede wedstrijd van het prestigieuze Vierschansentoernooi. Twintig jaar geleden was Sven Hannawald de sterkste in eigen land.

Ryoyu Kobayashi is goed op weg voor zijn tweede eindzege bij het Vierschansentoernooi. Ryoyu Kobayashi is goed op weg voor zijn tweede eindzege bij het Vierschansentoernooi. Foto: Getty Images

Kobayashi schrijft geschiedenis in Garmisch-Partenkirchen

Kobayashi was drie jaar geleden al een keer de beste in Garmisch-Partenkirchen. Die winter was hij oppermachtig bij het Vierschansentoernooi, met vier zeges in vier wedstrijden.

De wereldbekerwinnaar van het seizoen 2018/2019 won afgelopen woensdag al in Oberstdorf en is nu de eerste skispringer ooit die twee keer in zijn carrière de eerste twee wedstrijden van de Vierschansentoernooi op zijn naam heeft geschreven in hetzelfde seizoen.

Kobayashi gaat logischerwijs aan de leiding in het algemeen klassement, met een voorsprong van 13,2 punten op Marius Lindvik. De Noor eindigde zaterdag als vierde.

Het Vierschansentoernooi verplaatst zich nu naar Oostenrijk. Innsbruck (dinsdag) en Bischofshofen (donderdag) vormen het decor van de laatste twee wedstrijden.