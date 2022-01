Nasser Al-Attiyah heeft de proloog van de Dakar Rally gewonnen bij de auto's. Het betrof een proef van slechts 19 kilometer. Achter Al-Attiyah werd de Spanjaard Carlos Sainz tweede in zijn nieuwe Audi, voor de Zuid-Afrikanen Brian Baragwanath en Henk Lategan.

"Ik dacht dat we met onze hybride wagen in het voordeel waren. Maar dat is niet het geval. We hebben minder kracht en zijn zwaarder dan de andere wagens", klaagde Sainz na afloop.

Al-Attiyah doet al jaren mee aan de Dakar Rally en pakte in 2011, 2015 en 2019 de eindzege. Daarnaast eindigde hij vijf keer als tweede en werd hij één keer derde.

Bij de proloog van de auto's in Saoedi-Arabië werd Bernhard ten Brinke twaalfde, waarmee hij de beste Nederlander was. Hij rijdt samen met de Fransman Sébastien Delaunay.

Australiër Sanders wint bij motoren

De Australiër Daniel Sanders (KTM) was de snelste bij de motoren, voor Pablo Quintanilla (Honda) en Ross Branch (Yamaha). Titelverdediger Kevin Benavides (KTM) eindigde als vierde.

Wiljan van Wikselaar werd 27e en was de beste Nederlander. "Ik was vanochtend eerst heel nerveus, maar ik ben blij dat we nu de eerste 19 kilometer gehad hebben", zei de debutant.

"De motor voelt goed. Ik had een klein momentje waardoor ik viel, eigenlijk kwam dat ook nog door een andere coureur. Daar moet je ook op letten, dus dat was mijn eigen schuld. Ik heb er nu echt zin in en ben blij dat de eerste meters gemaakt zijn."

De eerste etappe kreeg coëfficiënt vijf, wat inhoudt dat de reële tijd keer vijf gedaan wordt. De top vijftien mag zijn startpositie voor zondag kiezen. De Dakar Rally duurt twee weken.