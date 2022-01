LeBron James heeft het jaar in stijl afgesloten door zijn club Los Angeles Lakers met 43 punten aan ruime een zege op Portland Trail Blazers te helpen. Het werd vrijdag (lokale tijd) 139-106 in Los Angeles.

James was met zijn 43 punten weer de man van de avond. Het was al de zevende wedstrijd op rij waarin de legende minimaal dertig punten maakte. Halverwege het duel stond hij al op 27 punten.

Het was de 67e keer in zijn loopbaan dat James, die donderdag zijn 37e verjaardag vierde, goed was voor veertig punten of meer. De Lakers konden een zege goed gebruiken, want vijf van de zes voorgaande wedstrijden gingen verloren.

Sterspeler DeMar DeRozan bezorgde Chicago Bulls met een 'buzzer beater', een score in de slotseconde, een sensationele zege op Indiana Pacers. Het werd 108-106.

In de NBA werd vorige maand gesproken over een pauze vanwege een corona-uitbraak, maar zover kwam het niet. NBA-baas Adam Silver zei er de logica niet van in te zien, ook al werden wedstrijden uitgesteld en testte een flink aantal spelers positief.