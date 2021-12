Monique Tijsterman is niet langer bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De Nederlandse handbalbond NHV heeft in onderling overleg met de Amsterdamse besloten dat haar interim-periode niet wordt verlengd.

De 52-jarige Tijsterman werd in september op interimbasis aangesteld als bondscoach. Ze nam de taken over van de vertrokken Emmanuel Mayonnade. De Fransman kon het na de Olympische Spelen van Tokio, waar hij met Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales, niet met de bond eens worden over een nieuw contract.

Onder leiding van Tijsterman wist Oranje zich eerder deze maand bij het WK niet te plaatsen voor de kwartfinales. De titelverdediger strandde in de hoofdronde na een nederlaag tegen de latere wereldkampioen Noorwegen.

Ook zat Tijsterman op de bank bij de eerste twee kwalificatieduels voor het EK van 2022. Beide wedstrijden werden probleemloos gewonnen, waardoor Nederland aan kop gaat in de poule.

Tijsterman had er al rekening mee gehouden dat ze haar contract niet verlengd zou worden. "Ik ben er trots op dat ik deze mooie kans heb gekregen en wist vooraf dat dit een tijdelijke baan was."

NHV moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach. "We gaan de tijd nemen om met alle betrokkenen een profiel op te stellen en daarmee op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat", vertelt technisch directeur Sjors Röttger.