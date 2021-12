Skeletonster Kimberley Bos gaat ook na de zesde wedstrijd nog aan kop in de wereldbeker. De 28-jarige Nederlandse veroverde vrijdag in Sigulda in Letland het brons.

De zege ging naar de Oostenrijkse Janine Flock, die naast Bos ook de Russin Yulia Kanakina (zilver) na twee runs achter zich hield. Bos was in de tweede run de beste van het hele veld.

Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan heeft de Nederlandse klassementsleider 1.165 punten. Flock bezet de tweede plek met 1.129 punten, gevolgd door de Duitse Tina Hermann (1.124).

Volgend weekend is de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Een week later verschijnen de skeletonsters aan de start in het Zwitserse St. Moritz.

Bos, die eerder deze maand in Winterberg als eerste Nederlandse skeletonster ooit een wereldbeker won, doet in februari mee aan de Olympische Spelen. In Peking is ze een belangrijke kandidaat voor de medailles.

Bij haar olympische debuut van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang eindigde Bos als achtste.