Skeletonster Kimberley Bos gaat ook na de zesde wedstrijd nog aan kop in de wereldbeker. De 28-jarige Nederlandse veroverde vrijdag in Sigulda in Letland het brons.

De zege ging naar de Oostenrijkse Janine Flock, die naast Bos ook de Russin Yulia Kanakina (zilver) na twee runs achter zich hield. Bos was in de tweede run de beste van het hele veld.

Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan heeft de Nederlandse klassementsleider 1.165 punten. Flock bezet de tweede plek met 1.129 punten, gevolgd door de Duitse Tina Hermann (1.124).

Volgend weekend is de voorlaatste wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Een week later verschijnen de skeletonsters aan de start in het Zwitserse St. Moritz.

'Voelt beetje bizar dat ik nog aan de leiding ga'

"Dat ik nog steeds aan de leiding ga, voelt best een beetje bizar, maar is erg leuk. Ik hoop dit in het nieuwe jaar vast te houden", aldus Bos. "De eerste run was wel een goede, maar toch wat slordig. Ik moest iets te hard werken en kon de slee te weinig laten lopen. Het was op zich oké, maar er zat wel meer in."

"Die tweede run was een stuk beter en het is mooi dat ik de snelste was. Ik kon de slee wat meer laten lopen en zo meer snelheid opbouwen. Dan ga je een kilometer per uur harder en dan ben je een heel stuk sneller. Al met al ben ik tevreden. Er zijn genoeg dingen om van te leren, maar ik ben blij dat ik er nog een podiumplaats uitgesleept heb."

Bos, die eerder deze maand in Winterberg als eerste Nederlandse skeletonster ooit een wereldbeker won, doet in februari mee aan de Olympische Spelen. In Peking is ze een belangrijke kandidaat voor de medailles. Bij haar olympische debuut van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang eindigde Bos als achtste.