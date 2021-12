De Nederlandse handbalselectie voor het komende EK bij de mannen telt zes debutanten. Florent Bourget, Tom Jansen, Dennis Schellekens, Alec Smit, Ivar Stavast en Rutger ten Velde hebben nog niet eerder een eindtoernooi meegemaakt.

Bondscoach Erlingur Richardsson selecteerde in totaal achttien spelers voor de Europese titelstrijd, die van 13 tot en met 30 januari in Hongarije en Slowakije wordt gehouden.

Nederland speelt de groepswedstrijden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en neemt het in groep B op tegen Portugal, Hongarije en IJsland.

De eerste wedstrijd van de ploeg van Richardsson is op 13 januari tegen Hongarije, waarna krachtmetingen met IJsland (16 januari) en Portugal (18 januari) op het programma staan

Voor het EK gaat Nederland volgende week op oefenstage in Zweden, waar het twee oefenduels met de Scandinaviërs afwerkt. Oranje speelde eerder vriendschappelijke wedstrijden tegen Japan (30-33-verlies), Tunesië (33-28-winst) en Polen (33-27-verlies).

Het is de tweede keer dat de Nederlandse handballers mogen meedoen aan het EK. Bij het Europees kampioenschap in januari 2020 werd de ploeg in de groepsfase uitgeschakeld.