Akwasi Frimpong kan deelname aan de Olympische Winterspelen van Peking door een coronabesmetting vergeten. De skeletonner testte donderdag positief, waardoor hij de laatste wereldbekerwedstrijden voor de Spelen mist.

"Ik mis nu mijn laatste drie olympische kwalificatiemomenten om nog een kans te hebben om me te kwalificeren voor Peking 2022", laat de 35-jarige Frimpong weten via sociale media.

Frimpong wilde zich voor de tweede keer kwalificeren voor de Spelen. In Pyeongchang trad hij in de voetsporen van zijn landgenoot Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 meedeed aan de slalom en de super-G en daarmee de eerste Ghanees ooit werd op de Winterspelen.

"Ik heb er de afgelopen vier jaar zoveel voor moeten laten en ben er werkelijk kapot van", baalt de Nederlandse Ghanees, die bij zijn eerste olympische deelname in 2018 laatste werd.

Frimpong verhuisde op achtjarige leeftijd van Ghana naar Amsterdam en kreeg dertien jaar later de Nederlandse nationaliteit. Het lukte de skeletonner niet om zich namens Nederland te kwalificeren, waarna hij in Ghana een eigen skeletonbond oprichtte.

De Olympische Winterspelen in Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari.